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Buradasınız : » » Husilerden Riyad’a balistik füze saldırısı

Husilerden Riyad’a balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husi güçlerinin Riyad'a fırlattığı balistik füze havada imha edildi.

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Husilerden Riyada balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın birçok yerinden patlama sesi duyuldu. Husiler, Riyad'a füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri balistik füzeyi imha etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında da bir füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bu kez Suudi Arabistan'daki petrol devi bir şirketin dağıtım tesisi Husilerin hedefindeydi.

2014'ten bu yana başkent Sana'a başta olmak üzere Yemen'deki bazı bölgeler Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.  

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Suudi Arabistan, riyad
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