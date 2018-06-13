Hollanda'dan Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasına izin

Hollandalı koordinatör, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) düzenlemek istediği Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik riski olmadığını açıkladı ve yarışmanın düzenlenmesine izin verdi.

Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurduğu bu gelişme, Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü tarafından da doğrulandı.

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörü Dick Schoof, karikatür yarışması ve sergisinin sıkı güvenlik önlemlerinin bulunduğu parlamento binasındaki kapalı bir bölümde gerçekleştirileceği için, güvenlik açısından risk oluşturmadığını söyledi.

Bu açıklamanın ardından, aşırı sağcı liderin düzenleyeceği karikatür yarışması ve sergi konusunda önemli bir engel kalmadığı belirtiliyor.

"Meclis Başkanı gereksiz yere uzattı"

PVV lideri Geert Wilders, siyasi partilere tanınan ve parlamento binasında yılda bir gün etkinlik düzenleme hakkını karikatür yarışması için kullanmak adına, Hollanda Meclis Başkanı Hatice Arib'e başvurdu.

Aşırı sağcı lider, başvuruya olumlu karşılık veren Fas kökenli Meclis Başkanı'nın, daha sonra işlemleri gereksiz yere uzattığını öne sürdü.

Arib'in Müslüman geçmişine işaret eden Wilders, "Hazreti Muhammed'e olan sevgisi, düşünce özgürlüğünden daha fazla" dedi.

Meclis Başkanı Hatice Arib ise, aşırı sağcı lidere yanıt vermedi.

Bu yıl içinde yapılacak

PVV lideri Wilders, Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasının provokasyon amacıyla değil, düşünce özgürlüğüne vurgu yapmak için düzenlendiğini savundu. Aşırı sağcı lidere göre, yarışma bu yıl içinde yapılacak.

Birinciye 5 bin euro

Yarışma jürisi Wilders ile 2015 yılında ABD'nin Teksas eyaletindeki Garland kentinde saldırıya uğrayan, karikatür yarışmasında ödül alan Arnavut asıllı Bosch Fawstin'den oluşacak.

Fawstin'in ödül aldığı karikatür yarışmasına katılan çizgilerin Garland'da sergilendiği salona, iki kişi tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Wilders'in de katıldığı sergi açılışı sırasında saldırganlar, polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Hollanda'da düzenlenecek yarışmada birinci olan karikatürün sahibine 5 bin euro, ikinciye ise 2 bin euro ödül verilecek.

Para ödülü, adı açıklanmayan bir bağışçı tarafından karşılanacak. Yarışma herkese açık olacak.

Kaynak: BBC