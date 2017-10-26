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Hollanda'da 225 gün sonra hükümet kuruldu

Hollanda'da 15 Mart'ta düzenlenen erken genel seçimden 225 gün sonra hükümet resmen kuruldu.

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Hollandada 225 gün sonra hükümet kuruldu

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti göreve başladı.

VVD lideri Mark Rutte'nin belirlediği yeni kabine üyeleri, Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nda Kral Alexander ile görüşerek yemin etti. Parlamento tarihinde ilk defa bir Kral ile yapılan yemin töreni televizyon kanalları tarafından canlı yayınlandı.

Bakanlar Kurulu üyelerinin sarayın bahçesinde Kral ile toplu fotoğraf çekiminin ardından bakanlıklarda devir teslim törenleri düzenlenecek.

Rutte'nin başbakanlık ve koalisyondaki diğer 3 partiden belirlenen isimlerin başbakan yardımcılığı yapacağı yeni hükümette toplam 15 bakan, 8 de müsteşar görev yapacak.

Dört partinin daha önce vardığı anlaşmaya göre, VVD 5 bakan ve 3 müsteşarlık, CDA 4 bakan ve 2 müsteşarlık, D66 4 bakan ve 2 müsteşarlık, CU ise 2 bakan ve 1 müsteşarlık alacak.

Ülkede İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümetsiz en uzun dönem yaşandı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Hollanda, hükümet
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