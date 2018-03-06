Hollanda İslam düşmanlığının kıskacında

Hollanda'da aşırı sağcılar ile aşırı solcular arasında genellikle sosyal medya üzerinden yürüyen çatışma sokaklara taştı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik ve İstihbarat Dairesi'nin hazırladığı 2017 yılı raporu, çatışmanın boyutunu ortaya koydu.

Rapora göre, aşırı sağcılar ile aşırı solcular eskiye göre çok daha fazla çatışmaya giriyor.

İslam ve göçmen karşıtı söylemleri savunan aşırı sağcılar arasında, son zamanlarda hükümet karşıtı görüşler de hakim.

Hükümet, İslam'ın ülkede yükselmesine fırsat vermekle eleştiriliyor. Yeni oluşan ideolojik görüşlerden birisi de "beyaz ırkın" yaşatılması.

Aşırı sağcılar, hükümet politikalarının uzun vadede "beyaz ırkın" yok olmasına neden olabileceğini ileri sürüyor.

Rapor, bazı aşırı sağcıların silaha hayranlık duyduğunu ve şiddet kullanmaya da hazır olduğunu gösteriyor.

Aşırı sağcı gruplar şiddet eylemlerini de övüyor. Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA gibi aşırı sağcı gruplar, geçen yıl ülkede çok sayıda İslamofobik saldırı düzenlemiş ve gösterilerde solcu gruplarla çatışmaya girmişti.

Kaynak: AA