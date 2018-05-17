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Hollanda: ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan çekilme kararı saçmalık

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

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Hollanda: ABDnin İranla nükleer anlaşmadan çekilme kararı saçmalık

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerini bir araya getiren gayriresmi akşam yemeği toplantısı sonrası Hollanda basınına açıklama yaptı. 

Haberlere göre Mark Rutte, "ABD'nin İran anlaşmasından çekilme kararı saçmalık. ABD, başka konularda da müttefiklerini dikkate almadan kendi başına işler yapıyor. Bu iyi değil" dedi.

Rutte, AB'nin ABD'yi bu konuda ısrarla uyardığını belirtti.

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ısrarla yapmaması gerektiğini savundu, Almanya Cumhurbaşkanı Angela Merkel de 'yapma' demesine rağmen, iki gün sonra yine de bunu yapacağını söyledi."

ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin 5+1 ülkeleri ile İran arasında yaptığı nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: nükleer, İran anlaşması, Hollanda, Donald Trump, abd, Rutte
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