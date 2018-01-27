Hint askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 sivil öldü

Cammu Keşmir eyalet polisi, Hint askerlerin, Shopian köyünden geçen askeri konvoya taş attığı ileri sürülen protestoculara ateş açtığını belirtti.

Açılan ateşte 2 gencin öldüğünü ifade eden polis, biri ağır birçok kişinin de yaralandığını bildirdi.

Köylüler, yaralanan kişi sayısının 9 olduğunu belirtti.

Olayın duyulmasının ardından yüzlerce kişi Hindistan karşıtı ve bağımsızlık yanlısı sloganlar atarak sokaklara çıktı.

Cammu Keşmir eyalet polisi, 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma talep edildiğini kaydetti.

Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Keşmir'de 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsız olmak ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapılıyor.



AA