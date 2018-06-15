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Hindistan’da yaklaşık 600 milyon kişi su sıkıntısı çekiyor

Tarihinin en büyük su kıtlığıyla mücadele eden Hindistan’da yaklaşık 600 milyon kişi su sıkıntısı yaşıyor.

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Hindistanda yaklaşık 600 milyon kişi su sıkıntısı çekiyor

Hindistan’da devlet tabanlı düşünce kuruluşu Niti Aayong, tarihinin en büyük su kıtlığı ile karşı karşıya olan Hindistan’da yaklaşık 600 milyon kişinin su sıkıntısı yaşadığını açıkladı.

Gelecek yıllarda daha kötüye gidebilir

Hindistan'ın 29 eyaletinden 24'ünde yapılan araştırmalarda, su kıtlığının gelecek yıllarda daha da kötüye gideceği ifade edildi. Ayrıca, 21 şehir için 2020'ye kadar su kaynaklarının tükeneceği uyarısı yapıldı.

Bu durumdan, su kaynaklarının yüzde 80'inin tarımda kullanılması nedeniyle tarım sektörünün de etkileneceği tahmin ediliyor.

Her yıl 200 bin kişi suya bağlı sebeplerle yaşamını yitiriyor

Ülkede her yıl yaklaşık 200 bin kişi temiz su kaynaklarının yetersizliğinden hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

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