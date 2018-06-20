Hindistan'da inek kestiği iddia edilen kişi öldürüldü

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletine bağlı Hapur bölgesinde, inek kestikleri iddia edilerek bir çetenin saldırısına uğrayan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, 38 yaşındaki Kasım ve 65 yaşındaki Şamiuddin'in inek kestikleriyle ilgili söylentilerin köylüler arasında yayılması üzerine bir çetenin toplandığını söyledi.

"Söylentiler dolaşınca saldırıya uğramışlar"

Şamiuddin'in kardeşi Muhammed Yasin, "Ağabeyim, Madhpura'ya yem almaya gitmişti. Sığır tüccarı olan Kasım ile orada karşılaşmışlar. Muhtemelen, onun yanında gördükleri için ağabeyime de saldırdılar" dedi.

Çete üyelerinin, Kasım ve Şamiuddin'i dövdüğünü ve bir tapınağa doğru yaklaşık bir kilometre sürüklediğini anlatan Yasin, "Köylüler arasında, ikisinin inekleri kesmeye çalıştığı söylentilerinin dolaşmasının ardından saldırıya uğramışlar" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı

Tapınaktan keşiş Ekadashi Giri, ellerinde sopalar olan çete üyelerinin, iki adamı, inekleri kesmek için bağlamakla suçladığını aktardı.

Polisin, tapınağın yakınlarında kurtardığı Kasım ve Şamiuddin'in hastaneye kaldırıldığı ancak Kasım'ın aldığı darbelere yenik düştüğü belirtildi.

İkilinin, inek öldürme söylentileri üzerine saldırıya uğradığını reddeden polis, saldırının trafikte çıkan bir tartışmadan kaynaklandığını iddia etti.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle, özellikle Müslüman azınlığa çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi.

Kaynak: AA