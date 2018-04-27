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Hindistan'da 13 saatte 36 bin 749 yıldırım düştü

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 13 saat içinde 36 bin 749 yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistanda 13 saatte 36 bin 749 yıldırım düştü

BBC'nin Andhra Pradeş Afet Yönetim Kurumu yetkililerine dayandırdığı haberine göre, eyalette 13 saat içinde 36 bin 749 yıldırım düştüğü kaydedildi.

Dünden bu yana, eyalette yıldırım çarpması sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yetkililer, bu sayının, alışılmadık şekilde yüksek ve "aşırı hava olaylarının" sonucu olduğunu ifade etti.

13 yılda 2 bin kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli muson yağmurları döneminde yıldırım çarpmalarına sık rastlanıyor.

Resmi verilere göre, 2005'ten bu yana ülkede her yıl yıldırım çarpması sonucu en az 2 bin kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yıldırım, muson, hindistan
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