Hamas lideri Haniye'den Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılım çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında konuştu.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün işgal altındaki Filistin topraklarına dönmeleri için tel örgüleri ve sınırı ortadan kaldıracağını ifade eden Haniye, İsrail'in tehditlerinin Filistin halkını korkutmak yerine onları güçlendireceğini ve sınırda daha fazla kalabalık bir şekilde toplanmalarına vesile olacağını ifade etti.

"Nekbe'nin (Büyük Felaket) yıl dönümünde Filistin'in tüm sınırlarında işgal edilmiş toprakların içinde ve dışında meydana gelecek 'insan tufanı' için hazırlık yapın ve hazır olun. Dönüş Yürüyüşü zaman ve mekanı aşarak gurur ve onur ufkuna intikal etmiş ve caydırma aşamasını geçmiştir. Hiçbir kimse çocuklarımızı caydıramaz."

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesini "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" olarak adlandırıyor ve 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında yaklaşık bir milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den bu yana, nüfus artışıyla birlikte Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 5,9 milyona ulaştı. Ülke içi ve dışında oluşturulan 61 mülteci kampında kalan yüz binlerce Filistinli, zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA