Güney Kore'den zirve öncesi Pyongyang planı

Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Seul ve Pyongyang 27 Nisan'da yapılacak zirvede yayınlanabilecek ortak açıklamanın metni üzerinde görüşüyorlar.

Güney Kore ve Kuzey Kore buluşacak

Yetkili, gündemde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve Kuzey-Güney Kore ilişkilerinin genel yapısının yer alabileceğini, ancak herhangi bir ortak ekonomik çabanın görüşülmesinin beklenmediğini belirtti.

Güney Kore'de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları başladı. Güney Kore ile Kuzey Kore'den sporcular, "Birleşik Kore" bayrağı altında geçiş törenine katıldı. https://t.co/dV0AtPti2Z pic.twitter.com/0iZYp8RSnv — TRT HABER (@trthaber) 9 Şubat 2018

Güney Kore, Kuzey Kore'nin zirvede nükleer silahlardan vazgeçme taahhüdünü yeniden teyit etmesini umduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters