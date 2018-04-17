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Güney Kore'den zirve öncesi Pyongyang planı

Güney Koreli yetkililerin gelecek ay Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılacak zirve öncesinde, Pyongyang'ı ziyaret edebileceği bildirildi.

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Güney Koreden zirve öncesi Pyongyang planı

Güney Koreli bir yetkilinin verdiği bilgiye göre, Seul ve Pyongyang 27 Nisan'da yapılacak zirvede yayınlanabilecek ortak açıklamanın metni üzerinde görüşüyorlar.

Güney Kore ve Kuzey Kore buluşacak

Yetkili, gündemde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve Kuzey-Güney Kore ilişkilerinin genel yapısının yer alabileceğini, ancak herhangi bir ortak ekonomik çabanın görüşülmesinin beklenmediğini belirtti.

 

 

Güney Kore, Kuzey Kore'nin zirvede nükleer silahlardan vazgeçme taahhüdünü yeniden teyit etmesini umduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Kuzey Kore, güney kore
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