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Güneş tutulmasını izleyeyim derken canında oldu!

ABD'nin Kentucky eyaletinde dün gece gerçekleşen güneş tutulmasını yol kenarında izlerken araba çarpan 2 kadından 1'i yaşamını yitirdi.

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Güneş tutulmasını izleyeyim derken canında oldu!

ABD'nin Kentucky eyaletinde dün gece gerçekleşen güneş tutulmasını yol kenarında izlerken araba çarpan 2 kadından 1'i yaşamını yitirdi.

Kentucky Polisi Jody Sims, Lexington kentinin 190 kilometre güneydoğusundaki Hyden bölgesinde bir aracın şeritten çıkarak önce elektrik direğine ardından da yol kenarında güneş tutulmasını izleyen 2 kadına çarptığını söyledi.

Aracın çarptığı 23 yaşındaki Mackenzie P. Hays'ın yaşamını yitirdiğini aktaran Sims, 41 yaşındaki Rhonda Belcher ve araç sürücüsü 38 yaşındaki Alyssa Noble'ın da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Belcher ve Noble'ın sağlık durumu hakkında ise açıklama yapılmadı.

Güneş tutulması, ABD'nin Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee ve Kuzey Carolina eyaletlerinden net olarak gözlemlenmişti.

Etiketler: Güneş tutulması, abd
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