Guam olası füze saldırısına hazırlanıyor

Kuzey Kore'nin askeri harekat düzenleyeceğini açıkladığı ABD'ye bağlı Guam Adası, olası füze saldırısına hazırlanıyor.

Guam Sivil Savunma ekiplerinin, dün vatandaşlara Kuzey Kore'nin olası füze saldırısına hazırlıklı olmalarını sağlayacak bilgilerin yer aldığı kılavuzlar dağıtmaya başladığı belirtildi.

"Olması Muhtemel Füze Tehdidine Hazırlık" başlıklı kılavuzda, saldırı uyarısı yapıldığında halka derhal sığınaklara girmeleri veya binalarda saklanmaları, dışarıda olmaları halinde kör edebileceğinden alev topuna bakmamaları tavsiye ediliyor.

Kılavuzda ayrıca radyoaktif maddenin ciltten nasıl temizleneceğine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Kuzey Kore hafta içinde ABD askeri üslerinin bulunduğu Guam'a Hwasong-12 orta-uzun menzilli balistik füze saldırısı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Kuzey Kore'nin roket komuta biriminin başında bulunan General Kim Rak Gyom da ülkesinin Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınında askeri harekata başlamak üzere olduğunu, adadan 30 ila 40 kilometre uzaklıkta denize düşmesi öngörülen orta menzilli füze denemelerini içeren plana ay ortasına kadar son şeklinin verileceğini, sonrasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un onayının bekleneceğini açıklamıştı.