Gazzeli çocuklardan İsrail karşıtı gösteri

Büyük Dönüş Yürüyüşü etkinlikleri çerçevesinde Gazze Şeridi'nin batısında düzenlenen gösteriye katılan çocuklar, dedelerinin topraklarına dönmek istediklerini söyledi.

Gazze'den ablukanın kaldırılmasını isteyen küçük protestocular, "Ey Kudüs, biz geliyoruz", "Dönüyoruz ey vatan" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Hamade Ehil, "Dedelerimizin mücadele vermiş olduğu topraklarımıza dönüş konusunda hakkımız olduğunu unutmadık ve hiçbir zaman unutmayacağımızı vurgulamak için burada toplandık." dedi.

"Filistin bir İslam ve Arap diyarıdır." diyen Ehil, "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir, siyonistlerin hiçbir hakkı yoktur." şeklinde konuştu.

Çocuk olduklarının bilincinde olduğunu aktaran Filistinli Ehil, topraklarımızı geri almak konusunda dedeleri ve babalarının yolunda devam edeceklerini dile getirdi.

Dünyadaki tüm özgür insanlara çağrıda bulunan Ehil, işgalci İsrail yönetiminin Filistinlilerin topraklarını gasp etmesi, üstüne Yahudi yerleşim yerleri kurması ve silahsız insanları öldürmesi gibi Filistin halkına karşı işlediği suçlardan dolayı dünyada rezil edilmesini istedi.

Gazze Şeridi'nde mart sonlarında başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, Gazze'ye uygulanan abluka ve gayri insani durumu gözler önüne sererken, Filistin halkının unutulmaya yüz tutmuş "vatana geri dönüş" hakkının yeniden gündeme gelmesini sağladı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 140'tan fazla Filistinli, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu.

Kaynak: AA