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Gazze'den İsrail'e bir roket atıldı

İsrail ordusu, Gazze'den atılan bir roketin ülkenin güneyindeki bir Yahudi yerleşim birimine düştüğünü açıkladı.

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Gazzeden İsraile bir roket atıldı

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin İsrail ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı haberde, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in Sha'ar HaNegev'e düştüğü, olayda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Haberde, roket düşmeden önce uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Gazze'deki silahlı gruplardan henüz olayın sorumluluğu üstlenen olmadı.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin güneyinde İsrail'e ait devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında bombanın infilak etmesi sonucu 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

Bu olay üzerine İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin, Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda iki Filistinli çocuk şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: roket, israil, gazze
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