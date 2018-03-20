Gazze'de Filistin kültürüne ait ürünler sergileniyor

Gazze Belediyesi'ne ait Sanat ve Zanaat Köyü isimli merkezde, Toprak Günü münasebetiyle düzenlenen sergide el işleri, kanaviçe işlemeli elbiseler, tablolar, ev eşyaları, ahşap ürünler, takılar ve Filistin mutfağının bazı örnekleri sunuldu.

Sanat ve Zanaat Köyü Müdürü Nihad Şegele, 3 gün sürecek sergiyi Filistin kültürünün varlığını dünyaya göstermek için açtıklarını ifade etti.

Şegele, sergi sayesinde tüm dünyaya Filistin kimliğini gösterdiklerini söyleyerek, geleneksel mirasın bu kimliğin en önemli parçası olduğunu vurguladı.

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, "Toprak Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

Kaynak: AA