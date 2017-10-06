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Gazze sınırında İsrail keşif uçağı düştü

Gazze sınırında İsrail'e ait insansız keşif uçağı düştü.

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Gazze sınırında İsrail keşif uçağı düştü

Gazze sınırında İsrail'e ait insansız keşif uçağının düştüğü bildirildi.

İsrail Maarif gazetesinin İsrail ordu sözcüsüne dayandırdığı haberde, İsrail'e ait Skyraider tipi keşif uçağının rutin askeri görevini yerine getirirken düştüğü belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan el-Beric Mülteci Kampının doğusunda uçan küçük bir keşif uçağının boş bir alana düştüğünü kaydetti.

Bunun, yıl içerisinde Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye sınırında düşen onuncu uçak olduğu belirtiliyor.

Etiketler: gazze, israil
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