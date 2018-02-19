  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.755
    EURO 4.656
  • BIST 115881.96
    ALTIN 162.714
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gambiya'da idam cezası kaldırıldı

Gambiya'da idam cezası kaldırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da idam cezası kaldırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gambiyada idam cezası kaldırıldı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkenin bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh döneminde yürürlüğe giren idam cezasının kaldırıldığını söyledi.

Barrow, Jammeh döneminde konulan yasaları değiştirmeye yönelik çalışmaları başlattığını belirterek, "İdam cezasını kaldırmak yasaları değiştirmeye yönelik ilk adımdır." dedi.

İdam cezasının, "ülkede artan suç oranlarının düşürülmesi" gerekçesiyle Jammeh tarafından 2012'de yürürlüğe konduğunu hatırlatan Barrow, "Diktatöre karşı savaşımızı kazandık. Şu an demokrasimizin gelişmesi için barışı sağlamak en büyük mücadelemizdir." dedi.

Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları önce kabul eden Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: gambiya, idam cezası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER