Gambiya'da idam cezası kaldırıldı

Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, ülkenin bağımsızlık günü kutlamaları çerçevesinde yaptığı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh döneminde yürürlüğe giren idam cezasının kaldırıldığını söyledi.

Barrow, Jammeh döneminde konulan yasaları değiştirmeye yönelik çalışmaları başlattığını belirterek, "İdam cezasını kaldırmak yasaları değiştirmeye yönelik ilk adımdır." dedi.

İdam cezasının, "ülkede artan suç oranlarının düşürülmesi" gerekçesiyle Jammeh tarafından 2012'de yürürlüğe konduğunu hatırlatan Barrow, "Diktatöre karşı savaşımızı kazandık. Şu an demokrasimizin gelişmesi için barışı sağlamak en büyük mücadelemizdir." dedi.

Jammeh'in 22 yıllık iktidarı

Eski Cumhurbaşkanı Jammeh, 22 Temmuz 1994'te askeri darbe ile Gambiya'da yönetimi devralmış ve 22 yıl boyunca ülkeyi yönetmişti.

Jammeh, 1 Aralık 2016'daki cumhurbaşkanı seçiminde rakibi Adama Barrow'a yenilmişti. Sonuçları önce kabul eden Jammeh, iktidarı bırakması yönündeki çağrıları da reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Sonrasında baskılara dayanamayan Jammeh, 21 Ocak'ta ülkeden ayrılarak Ekvator Ginesi'ne gitmişti.

Kaynak: AA