Fransa'da hükümet grevlere karşı çözüm arayışında

Fransa’da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde aylardır devam eden hükümet karşıtı grevlerin üçüncüsü yapılıyor.

İşçi sendikalarının çağrılarına cevap veren memurlar ve hastane çalışanları da yeni grev dalgasına katıldı.

Grevlere katılan memurlar, Fransa hükümetinin memurların haklarını sınırlayan, alım gücünü düşüren ve 120 bin memurun işten çıkarılmasını hedefleyen reformu protesto etti.

Fransa genelinde yaklaşık 140 şehir, kasaba ve köyde sokak mitingleri düzenlendi.

Eski Fransa Çevre Bakanı Jean-Louis Borloo ile Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron, şimdiye kadar uzlaşmaya dair herhangi bir sinyal vermedi.

Fransa'da hükümet idaresi, devlet kurumları, okullar ve hastanelerde yaklaşık 5,7 milyon çalışan var.

Ülkenin dört bir yanında grev

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grev dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları, hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak iş bırakma kararı aldı.

Gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katıldı. Protestolara emekliler de destek verdi.

Reformlara karşı çıkan protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Kaynak: Reuters, İHA