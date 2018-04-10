Fransa'da havaalanı yapımına karşı çıkan çevreciler polisle çatıştı

Fransa'da uzun yıllardır tartışılan havalimanı projesinin yer aldığı Notre Dame des Landes bölgesini işgal eden çevreci gruba tahliye operasyonunun ikinci gününde bölgede şiddet olayları yaşandı.

Dün başlayan ve bugün devam eden operasyon sırasında jandarma birliklerine karşılık veren grup üyeleri bir jandarma aracını yaktı, 3 jandarma görevlisini de yaraladı.

Tahliye operasyonu sırasında jandarma, baraka ve çadırlarda bekleyerek alanı terk etmeyen işgalcilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Alan üzerinde dolaşan İçişleri Bakanlığı helikopteri de yanıcı maddelerin hedefi oldu.

İçişleri Bakanlığı, bölgede işgalcilerin barındığı 13 baraka ve yaşam alanının tahliye edildiğini, kalan 20 civarındaki baraka ve yaşam alanının ise hafta sonuna kadar tahliye edileceğini açıkladı.

Notre Dame des Landes, ülkede 1965'ten bu yana gündemde olan, 2008'de yapımına karar verilen ve çevreci ve antikapitalist bir kesimin muhalefeti sonrası Ocak ayında iptal edilen havalimanı projesinin yer aldığı bölge.

Dün sabah saatlerinde başlatılan tahliye operasyonuna 2500 jandarma personeli katıldı. Polis 2012 yılında da tahliye operasyonu düzenlemiş ancak çevreci grubu alandan çıkaramamıştı.

Fransa'nın Nantes kentinde havaalanı yapılması planlanan bölge yaklaşık 10 yıldır çevreci bir grubun işgali altında.

Kaynak: AA