Fransa'da büyük gösteri ve grev dalgası kapıda

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reformlarına karşı gösteri ve grev hareketi devam ediyor.

Fransız gazetesi Le Monde'de yer alan habere göre, hükümetin 2022 Kamu Eylem Planında gideceği değişikliklere karşı memurlar, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde gösteri yapacak.

9 sendika da dahil oluyor

Fransa Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CFDT), Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İşçi Gücü'nün (FO) de dahil olduğu 9 sendika, kamu çalışanları lehine yürüyüş düzenleyecek.

Ülkenin en büyük üç sendikasının liderleri ilk defa sokağa birlikte çıkacak.

Sendika liderleri yürüyüşün başını çekecek

Le Monde, haberinde, uzun süredir birlikte görülmeyen sendikaların liderlerinin 22 Mayıs'ta aralarındaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak Paris'te yürüyüşün başını çekeceklerini yazdı.

Ülkenin 3 büyük sendikası CGT sendikası şimdiye kadar ülkede düzenlenen çeşitli gösterilere sürekli katılım gösterirken, CFDT ve FO tarafsız kalmayı tercih etti.

Ulusal çapta eylem planı devreye giriyor

Macron'un politikaları ve çok sayıda alanda yürürlüğe konulan reform çalışmalarını protesto amacıyla 26 Mayıs'ta ulusal çapta eylem planı devreye sokulacak.

Muhalefetteki aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, ülkedeki parti, sendika ve STK'ların ortak eylem düzenleme konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Macron'a karşı halk dalgası

Perşembe akşamı bir araya gelen çok sayıda parti, STK ve sendika temsilcisi, Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarına karşı, bir halk dalgası oluşturacak gösteri ve yürüyüşlerde anlaştı.

Ülke genelinde 26 Mayıs'ta düzenlenecek eylemin boyutu ve içeriğiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.

16 Mayıs'tan sonra netlik kazanacak

16 Mayıs'a kadar müzakerelerin devam edecek ve bu tarihten sonra eylem planı netlik kazanacak.

Öte yandan, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla bugün Paris'te gösteri yapılacak.

Paris'te bugün yine gösteri yapılacak

Muhalefet ve STK'ların organize ettiği "Macron Bayramı" gösteri ve yürüyüşü, Opera Meydanı'nda başlayacak ve akşam Bastille Meydanı'nda sona erecek.

1 Mayıs yürüyüşü sırasında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle bugünkü gösterinin büyük güvenlik önlemleri altında düzenlenecek. 2 binden fazla güvenlik görevlisi yürüyüşte görevlendirilecek.

1 Mayıs'ta ortalık karıştı

Paris'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde olaylar çıktı. Çok sayıda mağaza ve iş yeri "Black Bloc" adı verilen maskeli bin 200 kişi tarafından taşlanarak yakıldı.

Olaylar sonrası hükümet, yeterli güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kaynak: AA