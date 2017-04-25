Fransa'da Belediye Başkanı'nın Müslüman karşıtı sözlerine ceza

Fransa'nın güneyinde bulunan Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard'a, Müslüman öğrenciler hakkında kullandığı sözlerin "Ayrımcılığa ve kine teşvik ettiği" gerekçesiyle 2 bin avro para cezası verildi.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, "Kentteki okullarda çok fazla Müslüman öğrenci olduğundan" şikayet eden Menard, sözleri "Ayrımcılığa ve kine teşvik ettiği" gerekçesiyle Bezier Ceza Mahkemesince 2 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Menard'ın avukatı ise, müvekkilinin fikirlerini düşünce özgürlüğü kapsamında açıkladığını ve düşünce özgürlüğünün cezalandırılmaması gerektiğini savundu.

Beziers Belediye Başkanı Menard, Fransız LCI kanalında katıldığı programda da, kentte bir okulun sınıfındaki öğrencilerin yüzde 91'inin Müslüman olduğunu ifade ederek, bu durumu "Açık bir problem" şeklinde nitelendirmişti.

"Toleransın da sınırı var." yorumunda bulunan Menard, Fransa'da ırka ve dini tercihe yönelik istatistik verilmesi yasak olmasına rağmen Müslüman öğrencilere ilişkin rakam vermekten kaçınmamıştı.

Siyasi Bilimler Araştırmacısı Thomas Guenole tarafından 2015'te başlatılan ve Fransa'da politikacıların yalan söylemesini önlemek ve gazetecileri olguları kontrol etmeye yönlendirmek amacıyla verilen "Yalancı Politikacı" ödülüne geçen yıl sığınmacılar ve göç konusundaki "İstikrarlı yalanları" nedeniyle Menard layık görülmüştü.

Beziers Belediyesinin iki yıl önceki bülteninde, trene binmek için sırada bekleyen sığınmacıların fotoğrafı kapak yapılmış ve büyük puntolarla "Geliyorlar" yazılmıştı. Tren fotoğrafına "Beziers-3865 km", "Eğitim ücretsiz, herkes için sosyal yardımlar ve barınma" ifadesi fotomontajla eklenerek oluşturulan kapakla ilgili Fransız Haber Ajansı (AFP), abonelerine dağıttığı fotoğrafın tahrif edildiği gerekçesiyle belediyeye dava açmıştı.

Bu olaydan birkaç ay önce Beziers'de bir ilkokulun yemekhanesinde domuz eti yemeyenleri tespit etmek için öğrencilerden kırmızı renkli kolye takmaları istendiği iddia edilmiş, olayın basına yansımasının ardından iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlatılmıştı.