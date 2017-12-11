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Fransa'da 34 bölge turuncu alarma geçirildi

Fransa'da etkili fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle ülkedeki 34 bölgede turuncu alarma geçildi ve 120 bin haneye elektrik verilemiyor.

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Fransada 34 bölge turuncu alarma geçirildi

Fransa'da ülkenin batı ve güneydoğusunda etkili fırtına, yağmur ve kar yağışı dolayısıyla 34 bölgede olağanüstü durumun bir alt kademesi olan turuncu alarm ilan edildi.

Ülkede elektrik hatları da olumsuz hava koşullarından etkilenerek 120 bin haneye elektrik verilemiyor.

Kar yağışının kuzey kesimlerde etkili olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin güneydoğusunda bulunan Alpler ve çevresinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Bu arada fırtına ve yağışlardan ülkedeki birçok havaalanı da etkilendi ve Nice'teki havaalanında çok sayıda sefer iptal edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: turuncu alarm, fransa
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