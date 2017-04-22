Fransa yarın sandık başında

Fransa cumhurbaşkanı seçiminde ilk tur oylama yarın yapılacak.

Kamuoyu yoklamalarında "En Marche" (Yürüyüş) Hareketinin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisinin (FN) adayı Marine Le Pen önde görünüyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde Fransa'nın ana kara topraklarında 45.67, denizaşırı topraklarında 1.3 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Geniş güvenlik önlemleri altında toplam 69 bin 245 seçim merkezinde gerçekleşecek oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, Fransa saatiyle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayacak ve 20.00'de (TSİ 21.00) sona erecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise değişebilecek.

Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 11 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçların ise Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba TSİ 21.00'e kadar açıklanması bekleniyor.

Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy oranını yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yarışacak. Kazanan aday 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görev devralacak.

Paris'in Champs Elysee caddesinde önceki gün, bir polisin hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı saldırının ardından Odaxa şirketinin yaptığı ilk kamuoyu yoklaması Macron'un 24.5 puanla önde, Le Pen'in ise 23 puanla ikinci olduğunu gösteriyor.

Yoklama, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'un yüzde 19'larda olduğunu ortaya koyuyor.

İlk turda yarışacak ve kamuoyu yoklamalarında ön plana çıkan ilk dört adayın tamamı, mevcut sistemi yoğun şekilde eleştiriyor.

Cumhurbaşkanı seçiminin 23 Nisan'daki ilk turunda yarışacak 11 adaydan herhangi birinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde, en çok oyu alan iki aday 7 Mayıs'ta ikinci turda yarışacak. AA