  • 29 NISAN 2017, CUMARTESI

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Fransa, Kuzey Kore'nin füze denemesini kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kuzey Kore'ye karşı "sert" ve "kararlı" bir tepki verilmesi istendi.

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Fransa, Kuzey Korenin füze denemesini kınadı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye karşı "sert" ve "kararlı" bir tepki verilmesi istendi.

Açıklamada, "Başarısız olsa da bu test, Kuzey Kore rejiminin operasyonel bir nükleer kapasite arzusunu göstermektedir ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin yerel saatle bugün sabaha karşı gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin başarısız olduğu, füzenin Kuzey Kore sınırlarını terk etmeden düştüğü bildirilmişti.

KN-17 adı verilen orta menzilli füzenin, Pukchang havaalanının yaklaşık 35 kilometre uzağına düştüğünün tahmin edildiği belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin başarısız füze denemesinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore bugün fırlattığı başarısız füze ile Çin'in ve onun saygın devlet başkanının arzusuna saygısızlık etmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da "Yeni bir nükleer deneme yapması halinde Çin, Kuzey Kore'yi yaptırımlarla tehdit etti." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Tillerson, Kuzey Kore konusunda Pekin ile yakın bir işbirliği halinde olduklarına dikkati çekti.

Etiketler: fransa, Kuzey Kore, balistik füze, kınama
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