Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanından protestoculara dayak

Fransa’nın başkenti Paris’te savcılar hükümet karşıtı protestolarda göstericilere saldırdığı gerekçesiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla hakkında ön hazırlık soruşturması başlattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre savcılar, davayı "kamu görevlisi olan bir kişi tarafından işlenen potansiyel bir şiddet eylemi" olarak değerlendiriyor.

Polis operasyonlarını izleme yetkisi verildi

Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla'ya resmi tatil olan 1 Mayıs'taki 'polis operasyonlarını gözlemleme' izni verildiği belirtildi.

Açıklamada Benalla'nın olayın ardından 2 haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini artık yapmayacağı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bruni Roger-Petit basına yaptığı açıklamada "Bu yaptırım kabul edilemez bir davranışı cezalandırmak için uygulandı ve bu kovulmadan önceki son uyarıydı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sputnik International