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Filistinli engelli kardeşler tedavi için Türkiye'ye geldi

İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tedavi imkanı bulamayan Filistinli Şerif kardeşler tedavi için Türkiye'ye geldi.

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Filistinli engelli kardeşler tedavi için Türkiyeye geldi

İsrail ambargosu altındaki Gazze'de tıbbi yoksunluklar dolayısıyla tedavi olamayan Filistinli Şerif kardeşler, 9 yaşındaki Secud ve 7 yaşındaki Mahmud ailesiyle Ankara'ya geldi.

Şerif ailesi, Esenboğa Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bir tercüman tarafından karşılandı. Bakanlık yetkilileri aileye, tetkiklerin yapılmasından sonra çocukların sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Aile, Sağlık Bakanlığı görevlileri nezaretinde havalimanından ayrıldı.

Türkiye Filistinli engelli kardeşler için devrede

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şerif ailesinin durumundan Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldığı sırada haberdar olmuştu.

Demircan, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları incelediği sırada, Ali Jadallah'ın, İsrail ambargosu altındaki Gazze'de, tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi olamayan ve protez bacağa kavuşma hayali kuran Filistinli çocuğun görüldüğü "Engelli kardeşlerin yaşamı" başlıklı fotoğraf karesinden etkilenmişti.

Doğuştan belden aşağısı olmayan 9 yaşındaki Secud, 7 yaşındaki Mahmud ve 9 aylık Enes'in hikayesini öğrenen Demircan, bu sırada bakanlık bürokratlarına, "Bu kardeşlere ulaşalım, tedavi ihtiyaçları için yardımcı olalım. Filistin Büyükelçiliği'ne bu resimle müracaat edelim, hemen ulaşalım" talimatını vermişti.

Daha sonra Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç, Filistinli Şerif kardeşler ve ailesiyle Gazze'de bir araya gelmiş, Şerif kardeşlerin Gazze'den Türkiye'ye nakilleri, gerekli tedavi ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenlerin yapılacağını belirtmişti.

İsrail'in bölgede uyguladığı ambargonun altındaki Gazze'deki tek protez merkezinde tedavi için gerekli teçhizatın bulunmadığı, ayrıca abluka nedeniyle gerekli malzemelerin getirilemediği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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