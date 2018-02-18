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Buradasınız : » » "Filistinli cesur kız" Temimi'ye destek gösterisi

"Filistinli cesur kız" Temimi'ye destek gösterisi

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli Ahed et-Temimi başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli çocuklara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

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&quot;Filistinli cesur kız&quot; Temimiye destek gösterisi

Halk Direniş Komitelerinin çağrısı üzerinde Ramallah'ın batısındaki Nebi Salih beldesinde düzenlenen gösteride, uluslararası topluma İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra Ahed et-Temimi başta olmak üzere İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Batı Şeria'daki Filistin Halk Direniş Komiteleri aktivistlerinden Salah el-Havaca, "İsrail hapishanelerinde aralarında idari tutukluların da bulunduğu 300 Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocukların yeri hapishaneler değil, okullar, parklar ve ana babalarının kucaklarıdır." dedi.

Havaca, Temimi'nin "İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların nabzı" ve "direnişin sembolü" haline geldiğini ifade etti.

19 Aralık'tan bu yana gözaltında

İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed et-Temimi, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA 

Etiketler: filistin, ahed et temimi
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