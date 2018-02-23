Filistin'den ABD'nin büyükelçilik kararına tepki

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına sert tepki gösteren Filistinli liderler, Washington yönetiminin bu "tek taraflı adımının meşru kabul edilemeyeceğini" belirterek Başkan Donald Trump ve ekibinin dünya tarafından "sorunun bir parçası" olarak görüldüğünü ifade etti.

Filistin resmi haber ajansına WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararına ilişkin, "Bu, kabul edilemez bir adım. Tek taraflı adımlar, kimseye meşruiyet kazandırmayacak ve bölgede barışı sağlama çabalarına engel olacak. Kapsamlı ve adil bir barış, uluslararası kararlar ve iki devletli bir çözüm ilkesi temelinde sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Ebu Rudeyne ayrıca, Filistin Devlet Başkanı Mamhud Abbas'ın önceki gün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) konuşmasında dile getirdiği "İsrail ile barış sürecinin yeniden başlatılması için uluslararası bir konferans başlatılması" teklifinin, "bölgede ve dünyada barışı gerçekleştirmenin tek ve gerçekçi yolu olduğunu" kaydetti.

"Dünya artık ABD'yi sorunun bir parçası olarak görüyor"

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da ABD Başkanı Trump ve ekibinin, Washington'ı çözümün parçası olmaktan çıkardığını ve dünyanın artık ABD'yi sorunun bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Ureykat, konuya ilişkin yayınladığı basın açıklamasında, İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs'ın aynı zamanda Filistinlilerin Nekbe (Felaket) Günü'nün 70. yılı olduğuna dikkati çekti.

Nekbe Günü'nde, "Filistin'de en az 418 köyün etnik temizliğe maruz kaldığını ve Filistin nüfusunun üçte ikisinin zorla yerlerinden edildiğini" hatırlatan Ureykat, "ABD'nin uluslararası yasaları çiğneme, iki devletli çözümü yok etme, Filistin halkının yanı sıra tüm Arap, Müslüman ve Hristiyan dünyasını kışkırtma konusundaki kararlığını gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçiliği taşıma kararının BMGK'nın 478 nolu kararının "açıkça ihlali" olduğunu vurgulayan Ureykat, şunları kaydetti:

"Başkan Trump ve ekibi, ABD'yi İsrail ile Filistin arasındaki çözümün bir parçası olmaktan çıkardı. Bilakis, dünya artık onları sorunun bir parçası olarak görüyor."

"Bölge, işgalci İsrail'in yüzüne patlayacak"

Hamas da ABD'nin İsrail büyükelçiliğini mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararına sert tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Büyükelçiliğinin taşınması adımı işgalci İsrail'e herhangi bir meşruiyet kazandırmayacağı gibi Kudüs'ün tarihi statüsünü ve kimliğini de değiştirmeyecektir. Bu adımın atılması durumunda bölge, işgalci İsrail'in yüzüne patlayacak."

ABD, elçiliğin taşınacağını teyit etti

ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunun de bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni binada çalışmaya başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını açıklamıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: AA