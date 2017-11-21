Dünya » Filistin yönetiminden ABD ile ilgili önemli karar Buradasınız : Ana Sayfa

Filistin yönetiminden ABD ile ilgili önemli karar

Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisinin lisansının uzatılmasını onaylamadığı için" ABD ile tüm iletişimini kesti.

21 Kasım 2017 Salı 23:36



