Filistin yönetiminden ABD ile ilgili önemli karar

Filistin yönetimi, "Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington’daki ofisinin lisansının uzatılmasını onaylamadığı için" ABD ile tüm iletişimini kesti.
Amerikan makamları, FKÖ'nün İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğu şikayeti geri çekmesini talep ediyordu.
Amerikan makamları ayrıca Filistin yönetiminin İsrail'le doğrudan müzakerelere katılmaması durumunda, örgütün Washington'daki yasal durumunun iptal edileceğini ve temsilciliğinin lisansının onay süresinin uzatılmayacağını bildirmişti.
FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat lisans onay süresi uzatılmazsa ABD ile tüm iletişimi keseceklerini açıklamıştı.
Kaynak: TRT Haber