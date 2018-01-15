Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail Oslo'yu bitirdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin "Kudüs, Filistin'in Ebedi Başkenti" temasıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen 28. Dönem Çalışma Toplantısı'na katıldı.

Abbas, burada yaptığı konuşmada 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında yapılan Oslo Barış Anlaşması'nı hatırlatarak, "İsrail Oslo'yu bitirdi. Dolayısıyla yeniden gözden geçirilmesi için masaya konulmalı." dedi.

"Filistin, işgal gücünün egemenliğini kabul etmez"

Filistin yönetiminin işgal gücü egemenliğinde varlığını sürdürmesinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Abbas, "Egemen olmayan bir Filistin otoritesi, hiçbir bedeli ödemeyen külfetsiz bir işgal gücünün egemenliğini kabul etmez." vurgusunu yaptı.

Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti esası üzerine iki devletli çözüm taleplerine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Filistin yönetiminin ABD'nin "vetosuna" rağmen Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyelik için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gideceğini bildirdi.

"Davamızla ilgili hiçbir konuda, kimseden talimat almayız"

ABD'nin, Filistin-İsrail barış görüşmelerindeki arabuluculuğunu ve ABD'nin barış sürecine temel olması için hazırladığı ve "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirdiği planı kabul etmediklerini vurgulayan Abbas, "Biz, davamızla ilgili olan hiçbir konuda, kimseden talimat almayız." diye konuştu.

Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kudüs masadan kaldırılmıştır." yönündeki sözlerine gönderme yaparak, "Kudüs şehri, Filistin coğrafyasının dini ve siyasi başkentidir. Filistin yönetimi, Kudüs'ü yalnızca Filistin'in başkenti olarak kabul eder." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA