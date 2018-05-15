Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD Büyükelçiliği yeni bir Yahudi yerleşim birimidir

Filistin yönetimi, Abbas başkanlığında işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Devlet Başkanlığı Sarayı'nda toplandı.

İsrail askerlerinin Gazze'de 55 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümü münasebetiyle de ülke genelinde greve gidilmesi çağrısında bulundu.

Abbas, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik katliam yaptığını vurgulayarak, "Siyonist terör örgütleri 1948'de de Filistin halkını kendi topraklarından göçe zorlamıştı." dedi.

ABD'nin İsrail-Filistin barış görüşmelerindeki ara bulucu rolünü kaybettiğini yineleyen Abbas, bugün Kudüs'te açılan ABD büyükelçiliği için ise, "O bir elçilik değil, yeni bir Yahudi yerleşim birimidir. Eskiden İsrail'in topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi inşa etmesine yardım eden ABD, bugün kendisi topraklarımızda Yahudi yerleşim birimi kurdu." ifadelerini kullandı.

İsrail’in tarihi gerçekleri çarpıtarak tarihi Filistin topraklarındaki gerçeği yok etmeye çalıştığını belirten Abbas, Filistinlilerin kendi devletlerini kurana kadar direnişlerini sürdürmeye devam edeceğini vurguladı.

Abbas, Filistin'in Filistinlilerin atalarının toprakları olduğunun altını çizerek, uluslararası topluma, düzenlenen barışçıl gösterilere şiddet kullanarak müdahale eden İsrail'i durdurması ve Filistin halkına koruma sağlanması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA