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Filistin 4 ülkeden elçisini geri çekti

Filistin yönetimi Romanya, Çekya, Macaristan ve Avusturya temsilcilerini geri çekti.

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Filistin 4 ülkeden elçisini geri çekti

4 ülke, ABD'nin 14 Mayıs tarihinde tüm dünyayı karşısına alarak açtığı Kudüs'teki büyükelçiliğinin resepsiyonuna diplomat göndermişti.

Bakanlık açıklamasında, "Bu katılım, 1967’den beri Kudüs’ün işgal edildiğini teyit eden ve elçiliklerin Kudüs'e taşınmasını yasaklayan uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ağır bir ihlalidir" denildi.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

Kaynak: AFP

Etiketler: Romanya, Macaristan, filistin, çekya, büyükelçilik, avusturya
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