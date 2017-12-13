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Filipinlerde sıkıyönetim bir yıl daha uzatıldı

Devlet Başkanı Rogrigo Duterte'nin sıkıyönetimin uzatılması talebi Filipinler Kongresi'nde kabul edildi.

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Filipinlerde sıkıyönetim bir yıl daha uzatıldı

Filipinler Kongresi, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ülkenin güneyinde sıkıyönetimin bir yıl daha uzatılması talebini onayladı.

Temsilciler Meclisi ve Senatodan oluşan Kongrede yapılan oylamada, Mindanao'da sıkıyönetimin 2018 yılı sonuna kadar uzatılması 27'ye karşı 240 oyla kabul edildi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ve diğer yetkililer, DEAŞ ile bağlantılı militanların, Marawi kentindeki yenilginin ardından toparlanmaya çalıştığını ve yeni saldırı planı yaptığını söyledi.

Sıkıyönetimin uzatılmasına muhalefet edenler, bunun anayasaya aykırı olduğunu ve Duterte'nin tüm ülkede sıkıyönetim ilan etmesinin önünü açacağını savunuyorlardı.

Ne olmuştu?

Filipinler ordusu 23 Mayıs'ta, ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu, Ebu Seyyaf terör örgütü elebaşlarından İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, askerlerle çatışmaya giren DEAŞ bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Çıkan çatışmaların ardından Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. İki ay süren çatışmaların ardından 22 Temmuz'da olağanüstü halin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Marawi'deki operasyonlar ve şiddet olaylarında bin 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, yarım milyona yakın insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Filipinler, Rodrigo Duterte, sıkıyönetim, DEAŞ
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