Fiat Chrysler 4,8 milyon aracını geri çağırdı

4,8 milyon aracını geri çağıran Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, söz konusu araçlardaki hız kontrolü ve sabitleyici sistemin (cruise-control) yazılımın güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Yol durumuna göre söz konusu sistemin otomatik olarak aracı hızlandırdığına yer verilen açıklamada, elektrik sisteminde meydana gelebilecek bir kısa devre durumunda sürücünün sistemi iptal edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, 2014-2018 yıllarında üretilen 15 farklı modelde sistemin yazılımının güncelleneceği bildirildi.

Açıklamanın ardından Fiat Chrysler'in hisseleri New York borsasında yüzde 2,5 düşüş gösterdi.

Kaynak: AA