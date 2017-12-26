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FETÖ tehlikesi Kırgızistan'da anlatıldı

MEB Müsteşarı Tekin, Kırgızistan eğitim teşkilatı yetkililerini FETÖ konusunda uyardı.

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FETÖ tehlikesi Kırgızistanda anlatıldı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Bişkek'teki temaslarının sonunda üniversite bünyesindeki Manas Radyosu'nun canlı yayın konuğu oldu.

Türkiye ile Kırgızistan arasında eğitim alanındaki ilişkileri değerlendiren Tekin, Kırgızistan'da FETÖ'ya bağlı okulların bulunduğunu hatırlatarak, hükümetin FETÖ konusunda tedbirli olması gerektiğini ifade etti.

"FETÖ tehlikesi konusunda dostlarımızı uyarıyoruz"

Tekin, Bişkek'teki ziyareti kapsamında muhataplarına FETÖ'yü anlatırken, "Uluslararası yapıların maşası olan bu grup, uzun yıllar boyunca sinsice kamu otoritesi içerisinde yapılandı. Özellikle okul ve dershaneler üzerinden adam yetiştirerek sistem içine sokuldu. Kendisini sistemi ele geçirecek güçte hissettiği anda çok kanlı darbeye girişti. Bu, seçilmiş siyasal iktidarı gasbetme yoludur" dediğini aktardı.

Kardeş ve dost ülke Kırgızistan'dan FETÖ konusunda uyarıların dışında herhangi bir talepte bulunmadıklarını kaydeden Tekin, "Bize imkan verirlerse bize bu konuda destek olurlarsa biz burada ihtiyaç duyulan okul açabiliriz. Talep gelmezse de saygıyla karşılarız. Bizim dostluğumuz bakidir. Türkiye ile dost ve müttefik olan ülke hükümetlerin içişlerine karışmak gibi çaba içinde değiliz. Türkiye'de siyasi iktidar olarak FETÖ ile yaşadıklarımızı dostlarımıza anlatıyoruz, bu tehlike konusunda uyarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
 

Etiketler: meb, manas üniversitesi, Kırgızistan, fetö
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