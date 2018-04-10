Eski ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal taburcu edildi

Yulia Skripal geçtiğimiz hafta, "Bir hafta önce uyandım ve gücümün günden güne arttığını söylemekten memnuniyet duyuyorum" demişti. Salisbury Bölge Hastanesi doktorları, Sergey Skripal'in de tedaviye iyi yanıt verdiğini söylemiş ve kritik durumu atlattığını açıklamıştı.

İngiltere ve Rusya arasındaki ajan krizi

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury’de zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Kaynak: Reuters