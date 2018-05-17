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Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD toplumunun ve liderlerinin artan bir ahlak ve dürüstlük krizine saplandığını söyledi.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: ABD ahlak ve dürüstlük krizine saplandı

Virginia Askeri Enstitüsü mezuniyet törenine katılan eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı konuşmada, "Liderlerimiz, gerçeği saklamaya çalışırsa ya da biz, halk olarak artık gerçeklere dayanmayan alternatif gerçekleri kabul edersek, o zaman ABD vatandaşları olarak özgürlüğümüzden vazgeçme yoluna gireriz" dedi.

Halk olarak, özgür insanlar olarak en önemsiz görünen konuda bile gerçekten uzaklaşıldığında ABD fikrinden uzaklaşmış olunacağına işaret eden Tillerson, Amerikalılar olarak toplumdaki ahlak ve dürüstlük krizine karşı koyulmazsa Amerikan demokrasisinin alaca karanlık yıllarına gireceğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart'ta, sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak, Tillerson'ı görevden aldığını duyurmuştu. Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, “En kıymetli varlığınız olan dürüstlüğünüzü asla kaybetmeyin” demişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Rex Tillerson, dürütlük, ahlak, abd
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