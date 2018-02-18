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Buradasınız : » » Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil öldü

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 9 sivil öldü

Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 9 sivil yaşamını yitirdi.

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Esed rejiminin Doğu Gutaya saldırılarında 9 sivil öldü

Beşşar Esed rejimi, sabah saatlerinden itibaren Duma ilçesi ile Misraba, Merc, Sakba, Cisrin, Kefer Batna ve Ayn Terma beldelerindeki sivil yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma Kaynaklarına göre, Misraba beldesine düzenlenen hava saldırılarında 1'i çocuk 4 sivil yaşamını yitirirken, Merc beldesine düzenlenen roket saldırılarında ise 3'ü çocuk 4 sivil öldü.

Rejimin, Sakba beldesine yapılan topçu saldırılarında ise 1 sivil yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Saldırılar özellikle son aylarda daha da şiddetlendi

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını kaybetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: hava saldırısı, Esed, Doğu Guta
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