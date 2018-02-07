  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 23 ölü

Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 23 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava ve kara saldırılarında 23 sivil hayatını kaybetti.

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Esed rejimi yine sivilleri vurdu: 23 ölü

Doğu Guta'da rejim, sabah saatlerinden bu yana bölgeye yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor. 

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Duma'da 2'si çocuk 5, Beyt Sava'da 4'ü çocuk 10, Hammuriye'de 8 sivil hayatını kaybetti.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Doğu Guta'da 30 sivil daha hayatını kaybetti

Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dünkü saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

Son iki günde hayatını kaybedenlerin sayısı 97'e yükseldi.

Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Esed yine sivilleri hedef aldı: 51 ölü

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil binden fazla sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Şam, Esed Rejimi, Doğu Guta
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