Esed rejimi İdlib'teki ateşkesi ihlal etti

Beşşar Esed rejimi güçleri, Suriye'de dört çatışmasızlık bölgesinden biri olan İdlib iline 4 ayrı hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda en az 4 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil de yaralandı.

İdlib'teki rejim güçleri, İdlib'in güneyinde, birbirine yakın mesafedeki Sukeyk, Habit ve Hamidiye köyleri ile Ter Ay bölgesine arka arkaya hava saldırısı düzenledi.

Habit köyünde en az 4 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil de yaralandı.

Diğer saldırılarla ilgili ölü ve yaralı tespit çalışmaları sürüyor.

Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne giren İdlib, iç savaş boyunca rejimin yoğun saldırılarının adresi oldu.

Türkiye ve Rusya öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlatılan ateşkes süreci sayesinde, kente düzenlenen hava saldırıları yaklaşık 2,5 aydır durma noktasına gelmişti.

Ancak 2,5 milyon civarında sivilin yaşadığı kent, zaman zaman rejimin topçu saldırılarının hedefi oluyordu.

Geçen cuma ateşkesin garantörü Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki "çatışmasızlık bölgesi" sınırlarında anlaşmaya varmıştı. Garantör ülkeler, kentte muhalifler ve doğusundaki rejim güçleri arasına gözlemci güç göndermekte uzlaşmıştı.