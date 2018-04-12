Esed rejimi Doğu Guta'da kontrolü tamamen ele geçirdi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesi, tümüyle Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin kontrolüne girdi. Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki askeri muhaliflerin bölgeden tahliyesi tamamlanırken, sivillerin çıkışlarının da kısa sürede sonlanması bekleniyor.

Tahliyelerin büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine gerçekleşti.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın tümüyle Beşşar Esed rejiminin kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Rus askeri polisi için "Duma'da yasa ve düzenin güvencesidir" denildi.

TASS ajansının haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki ateşkesi izleme merkezi komutanı Yuriy Yevtuşenko, Duma şehrinin de kontrol altına alındığını ifade etti.

Hafta başında Rus askeri yetkililerinin, Doğu Guta'daki Ceyşul İslam adlı muhalif grupla silah bırakması ve militanların Duma şehrinden tahliye operasyonuna başlaması konusunda anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Esed rejimi, Duma'da kimyasal silahla saldırı düzenlemiş; 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Esed rejimi ve Rusya, 5 yıl boyunca ablukada tutulan Doğu Guta'ya Astana anlaşmalarıyla çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın, şiddetli saldırılar düzenlemeye devam etmişti. Bombardımanlarda binlerce sivil hayatını kaybetmiş, abluka nedeniyle kıtlık ve hastalıklardan ölümler yaşanmıştı.

Kaynak: AA