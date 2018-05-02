Ermenistan'daki protesto gösterileri hayatı felç etti

Ermenistan'da 13 Nisan'da başlayan protesto gösterileri, muhalif lider Nikol Paşinyan'ın Parlamento'daki oylamada başbakan seçilememesi üzerine yeniden alevlendi.

Paşinyan, iktidara tepki olarak ülke genelinde greve gidilmesi, havaalanı yolları, caddeler ve metroların kapatılması çağrısı yaptı.

Paşinyan'ın çağrısına cevap veren protestocular, sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek yolları kapadı ve havalimanına ulaşımı durdurdu.

Bölgedeki basın mensuplarına konuşan göstericiler, "Bütün şehri ve tüm ülkeyi felç edeceğiz. Burada kalacağız. Nikol, başbakan olacak" dedi.

Ermenistan'da neler oluyor?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine 23 Nisan'da istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için Pazar günü medyanlara çağırmıştı.

Pazar gecesi geç saatlere kadar meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Paşinyan, 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılacak Başbakanlık seçiminde aday olmuştu.

Kaynak: Reuters, AA