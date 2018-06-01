Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan barışçıl Karabağ mesajı

Ermenistan’da kep şapkasını giyip binlerce kişiyi sokağa döken, Serj Sarkisyan’ı Başbakanlık görevinden istifaya götüren ve 8 Mayıs'taki parlamento oylamasını ikinci turda kazanarak Başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a ılımlı mesajlar gönderdi.

Şiddet içeren bir çözüm yok

Almanya merkezli Deutsche Welle'in sorularını yanıtlayan Paşinyan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan Karabağ sorununa dair açıklama yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Karabağ konusunu görüştüklerini söyleyen Paşinyan, "Karabağ sorunu sadece barışçıl yollardan çözülebilir. Şiddet içeren bir çözüm yok. Bu tutumun, sadece Ermenistan tarafından değil, Rusya tarafından da benimsenen temel bir prensip olduğu kanaatindeyim" dedi.

Türkiye'ye de mesaj göndermişti

Nikol Paşinyan göreve geldikten kısa süre sonra Türkiye'ye de mesaj göndererek, "Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız" demişti.

Paşinyan'ı Başbakanlık koltuğuna götüren süreçte neler yaşandı?

Serj Sarkisyan'ın iki dönem süren cumhurbaşkanlığının ardından başbakan olmasıyla başkent Erivan'da gösteriler düzenlenmişti.

Sarkisyan'ın istifası için 13 Nisan'da başlayan protestolar, Erivan'da silah taşımayan bir grup askerin hükümet aleyhindeki göstericilere katılmasıyla tırmanmıştı.

Bu durum üzerine 23 Nisan'da istifa eden Sarkisyan, "Ben yanılmışım. Şimdiki durumda birkaç çözüm yolu var ancak ben bunların hiçbirini seçmiyorum. Bu benim tarzım değil. Ülkenin liderliğini bırakıyorum" demişti.

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı olan muhalif hareketin lideri Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’la görüşmek istemiş, Karapetyan ise Paşinyan'la görüşmeyi reddetmişti.

Muhalif lider Paşinyan da Karapetyan’ın olumsuz cevabı sonrası halkı daha büyük bir protesto gösterisi için meydanlara çağırmıştı.

Meydanlarda protesto gösterileri düzenleyen halk, Paşinyan'ın başbakanlığı lehine sloganlar atmıştı.

Paşinyan, 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılan Başbakanlık seçimi için aday olmuştu.

Ermenistan Parlamentosu'nda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem çağrısı yapmıştı.

Ermenistan'da iktidarda olan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Vahram Bagdasaryan, 8 Mayıs'ta parlamentoda yapılacak oylamada üyelerin üçte birinin imzasıyla teklif edilen adaya partisinin de destek vereceğini, dolayısıyla bu tarihte ülkenin yeni başbakanının seçileceğini söylemişti.

Paşinyan, 8 Mayıs'taki parlamento oylamasını ikinci turda kazanarak Başbakanlık koltuğuna oturdu.