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Endonezya'da yolcu teknesi alabora oldu: 19 kişi kurtarıldı

Endonezya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 19 kişi kurtarıldı, kayıp 49 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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Endonezyada yolcu teknesi alabora oldu: 19 kişi kurtarıldı

Endonezya Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Toba Gölü'nde, Samosir'den Simalungun bölgesine giden bir yolcu teknesinin alabora olmasının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Simalungun bölgesi Emniyet Müdürü Marudut Liberty Panjaitan, şu ana kadar 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Panjaitan, tekne kazasına ilişkin aile yakınlarının bildirimleri üzerine 49 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

Tekne kazasına kötü hava ve aşırı yolcu taşınması sebep oldu

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yolcuların isim listesinin bulunmamasından dolayı kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Öte yandan yetkililer, tekne kazasının kötü hava koşulları ve kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüpheleniyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yolcu teknesi, Endonezya, alabora
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