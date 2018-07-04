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Endonezya'da feribot kazasında ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

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Endonezyada feribot kazasında ölenlerin sayısı 30a yükseldi

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lestari Maju adlı feribotun Bira Limanı'ndan Selayar Adası'na giderken Sulawesi Adası açıklarında kıyıya 200 metre uzaklıkta batmasıyla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

BASARNAS açıklamasında, kazada ölü sayısının 30'a yükseldiği, 130 kişinin ise kurtarıldığı duyuruldu.

Kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yolcu listesi ile feribottaki kişi sayısında uyuşmazlık olduğu belirtildi. Açıklamada, batan feribotta 164 kişinin olduğu bilgisine yer verildi.

Güney Sulawesi Emniyet Sözcüsü Dicky Sondani dün yaptığı açıklamada, yolcu listesine göre feribotta 139 kişinin bulunduğunu söylemişti.

Bölgede etkili olan fırtına ve yüksek dalgaların feribotun batmasına neden olduğu açıklanmıştı.

Öte yandan, feribotun batması esnasında panik yapan bazı yolcuların suya atlamasının ölü sayısında artışa neden olduğu, şiddetli yağmur ve yüksek dalgaların da tahliye işlemini zorlaştırdığı belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: feribot kazası, Endonezya
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