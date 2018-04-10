Endonezya volkanlarında kaliteli kahve yetiştiriliyor

Kahve ihracatının yüzde 25’i Arabica ve yüzde 75’i de Robusta çekirdeklerinden oluşuyor. Bu kaliteli kahve çekirdekleri Endonezya'nın volkanik alanlarında yetişiyor.

Endonezya Kahve İhracatçıları ve Üreticileri Birliği (AICE) Başkan Yardımcısı Pranoto Soenarto, volkanik alanlarda hasat ettikleri kahvelere arazinin bulunduğu konuma göre dağ esintisinin yumuşak, deniz esintisinin ise sert lezzet kattığını ve bu özellikteki bazı kahvelerin "eşsiz" bir tada sahip olduğunu söylüyor.

"Başta Arabica olmak üzere kahvelerimizin yüzde 90'ı ihraç ediliyor. Arabica’da en büyük pazarımız ABD, ikinci sırada Japonya, üçüncü sırada ise Avrupa yer alıyor."

Türkiye, Endonezya kahvesini üçüncü ülkelerden alıyor

Türkiye'de de Endonezya kahvesi tüketiliyor.

Soenarto, Türkiye'nin Endonezya’dan doğrudan kahve ithalatı yapmadığını; Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler üzerinden dolaylı olarak Endonezya kahvelerini satın aldığını anlattı. Bu durumu "ilginç" diye yorumlayan Soenarto, direkt olarak onlardan alım yapılmasının iki ülkenin ticari ilişkilerine birçok açıdan katkısı olabileceğini söyledi.

Endonezya'da yıllık ortalama 600 ila 700 bin ton kahve üretiliyor. Kahve ihracatında Brezilya, Vietnam ve Kolombiya gibi ülkeler arasında üçüncü veya dördüncü sırada.

Soenarto, ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişinin kahve endüstrisinden geçimini sağladığını ve 2 milyon da kahve çiftçisi olduğundan bahsetti.

"İyi bir espresso, Robusta'sız yapılamaz"

Japonlar ve Avrupalılar genelde karışım kahveler seviyor. ABD'liler ise aromatik kahveleri tercih ediyor.

"Robusta kahvemizi de Avrupalılar ve Japonlar çok seviyor. Örneğin İtalyanlar, bizden iyi yıkanmış Robusta kahve alırlar. İyi bir espresso, Robusta'sız yapılamaz. Çünkü yumuşak ve hoş bir tada sahiptir."

Kaynak: AA