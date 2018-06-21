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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla eski çalışanına dava açtı

Tesla, eski çalışanına şirketten veri çaldığı iddiasıyla ABD'nin Nevada eyaletinde dava açtı.

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla eski çalışanına dava açtı

Elektrikli otomobil ve enerji depolama sistemleri üreticisi Tesla, eski çalışanına dava açtığını duyurdu.

Tesla konuyla ilgili açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, eski çalışan Martin Tripp'e şirketten veri çaldığı iddiasıyla ABD'nin Nevada eyaletinde dava açıldı.

Açıklamada, geçen yılın ekim ayında Tesla'nın Nevade eyaletindeki "Gigafactory" tesisinde çalışmaya başlayan Tripp'in firmanın iç araştırması sırasında şirketten izinsiz olarak bilgi aldığına yer verildi.

Düzinelerce fotoğraf ve görüntüyü sızdırdı

Tripp'in Tesla'nın elektrikli araçlarıyla ilgili düzinelerce fotoğraf ve görüntüyü izinsiz aldığının öne sürüldü.

Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Tripp, gigabaytlar dolusu şirket verisini şirketin dışına çıkaran bir yazılım geliştirdiğini kabul etti. 

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, dün şirket çalışanlarına yolladığı elektronik postada, bir çalışanı firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçlamıştı. 

Kaynak: AA

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