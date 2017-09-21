  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Dünyanın en zengin kadını öldü

Fransız iş kadını ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasının sahibi Liliane Bettencourt, Paris'te yaşamını yitirdi.

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Dünyanın en zengin kadını öldü

Fransız iş kadını ve dünyaca ünlü bir kozmetik markasının sahibi Liliane Bettencourt, Paris'te yaşamını yitirdi.

Bettencourt'un hayatını kaybettiğini, kızı Françoise Bettencourt-Meyers, yayınladığı bir basın açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada, 94 yaşındaki Bettencourt'un, dün gece Paris'teki evinde hayatını kaybettiği kaydedilerek, 21 Ekim'de 95 yaşına gireceği belirtildi.

Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 14. kişisi seçilen Bettencourt, 33 milyar avroluk servetiyle dünyanın en zengin kadını unvanına da sahip oldu.

1922'de doğan Bettencourt, 14 yaşında iş hayatına atıldı ve uzun yıllar kozmetik alanındaki aile şirketinde sekreterlik yaptı. Babasının 1957'de ölümü üzerine L'Oreal kozmetik devinin sahibi oldu. Fransa sağının önemli hükümetlerinde bakanlık yapan Andre Bettencourt ile evlenen milyarder iş kadını, eşinin 2007'de ölümünden sonra zor günler geçirmiş ve adı skandallara karışmıştı.

Etiketler: Dünyanın en zengin kadını öldü
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