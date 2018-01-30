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Dünyanın en uzun teleferiği Guinness'e girdi

Bolivya'da 30 kilometre uzunluğundaki teleferik hattı, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

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Bolivya'daki dünyanın en uzun teleferik hattı, 2014'te Devlet Başkanı Evo Morales'in girişimleriyle açıldı. Bolivya'nın iki büyük kenti La Paz ile El Alto'yu birbirine bağlayan hat, 30 kilometre uzunluğunda.

Teleferiğin yerden yüksekliği 4 kilometreye kadar ulaşıyor. 

Bolivya'da kara yolu ulaşımının elverişsiz olması ve trafik sıkışıklığı sebebiyle teleferik, ulaşımda büyük rahatlık sağlıyor. 

Teleferik, And Dağları'nın nefes kesici manzarası eşliğinde yolculuk yapma fırsatı da sunuyor. 

Hattı, günde ortalama 160 bin yolcu kullanıyor.

Tüm istasyonlar tamamlandığında teleferiğin yolcu kapasitesi 300 bini geçecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaşım, teleferik, Guiness Rekorlar Kitabı, bolivya
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